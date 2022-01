Dembele e tepron me kërkesat, Barça e kërcënon se do ta “degdisë” në tribunë

Drejtori i futbollit të Barcelonës, ​​Mateu Alemany, e ka marrë tashmë përgjigjen e përfaqësuesit të Ousmane Dembelesë më lidhje me ofertën për rinovimin e kontratës. Sulmuesi francez, përmes menaxherit të tij, Moussa Sissoko, e ka refuzuar ofertën e fundit. Kërkesat e 24-vjeçarit ishin të ekzagjeruara: 200 milionë euro pagë bruto për pesë vjet, plus 20 milionë si bonus për nënshkrimin.

Natyrisht, Barcelona ndihet e fyer nga këto kërkesa, madje Alemany e ka paralajmëruar menaxherin e Dembelesë se do të ketë pasoja të rënda me këtë qëndrim. Drejtuesi i Barçës e ka kërcënuar se nuk do të luajë asnjë minutë deri në përfundim të kontratës, duke i kujtuar se përpara ka Botërorin. Zgjidhja më e mirë për të gjithë do të ishte një largim i menjëhershëm nga klubi, qoftë në formën e një transferimi, qoftë duke i dhënë lejekalimin. Barcelona tashmë po studion alternativat më të mira, madje duke menduar rrugën e njëanshme të ndërprerjes së kontratës së tij dhe të shkojë në gjykatë në rastin më të keq.

Me shumë mundësi, Dembélé luajti të mërkurën ndeshjen e tij të fundit me Barcelonën kundër Realit të Madridit.