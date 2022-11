Dëmtimi i kushton Kupën e Botës, Gjermania humbet sulmuesin kryesor

Timo Werner është lojtari i radhës që humbet pjesëmarrjen në Botërorin Katar 2022. Sulmuesi i kombëtares gjermane, pësoi një dëmtim në triumfin 0-4 të Leipzigut në Varshavë përballë Shakhtar Donetsk, sfida e fundit e fazës së grupeve në Champions League.

26-vjeçari u detyrua të largohej nga fusha në minutën e 19’ si pasojë e një dëmtimi në kavilje, ndërkohë që përgjigjet e kontrolleve mjekësore kanë rezultuar fatale për sulmuesin gjerman, i cili numëron 55 ndeshje dhe 24 gola me katër herë kampionët e botës.

Werner ka këputur ligamentin dhe do i duhen disa muaj të rikthehet në fushën e blertë. Një humbje e madhe për Leipzigun dhe kombëtaren gjermane, që është pjesë e grupit E bashkë me Spanjën, Kosta Rikën dhe Japoninë në Kupën e Botës, kompeticion që do të zhvillohet në periudhën 20 nëntor-18 dhjetor.