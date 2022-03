Dëmtimi në stërvitje, titullari i Bayernit humbet duelet çerekfinale

Vazhdojnë problemet fizike te Bayern Munchen. Ndërkohë që Leon Goretzka ka lënë pas shqetësimet fizike dhe është rikthyer në stërvitje me ekipin pas rreth 100 ditëve mungesë, Julian Nagelsmann ka humbur shërbimet e një tjetër titullari.

Niklas Sule ka pësuar një tërheqje muskulore në kofshën e djathtë në stërvitje. Qendërmbrojtësi do të qëndrojë jashtë fushave rreth 4 javë, duke humbur në këtë mënyrë dy takimet çerekfinale në Champions League.

26-vjeçari shpreson të jetë gati për takimin e rëndësishëm për titullin kampion, atë ndaj Dortmundit (23 prill), që do të jetë edhe skuadra ku do të vazhdojë karrierën duke nisur prej datës 1 korrik.

Bayern Munchen luan përballë Union Berlin sfidën e radhës në Bundesliga (+4 me Dortmundin) dhe Nagelsmann pritet ta zëvendësojë Sulen me Upamecanon, me treshën e prapavijës që do të jetë e gjitha franceze bashkë me Lucas Hernandez dhe Pavard.