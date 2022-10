Dëmtimi që e bëri të lotonte në fushë/ Varane humb Manchesterin, por shpreson te Deschamps

Raphael Varane, ishte i pafat në ndeshjen e fundit të kampionatit për Manchester United. Mbrojtësi francez pësoi një dëmtim muskulor në sfidën kundër Chelsea teksa la fushën e lojës me lot në sy duke vendosur në një pikëpyetje të madhe prezencën e tij në Botërorin e Katarit, me eventin që është parashikuar të startojë në më pak se një muaj.

Megjithatë, vijnë lajme shpresëdhënese për 29-vjeçarin i cili do të besojë deri në fund te riaftësimi dhe grumbullimi nga trajneri i Francës, Didier Deschamps teksa rikuperimi pritet të zgjasë për një periudhë tre deri në katër javë. Në fakt, mbrojtësi nuk do të mund të rikthehet më në fushë për United në periudhën para Botërorit, megjithatë shpreson te grumbullimi i Deschamps në limitet e kohës.

Edhe pse duhet theksuar se gjasat për një grumbullim mbeten të ulëta duke qenë se në më shumë se një rast, Deschamps e ka theksuar se në Botëror do të marrë vetëm futbollistë të cilët janë në formën e duhur atletike. Kujtojmë se tekniku i “Gjelave” do ta shpallë listën me 26 lojtarët e grumbulluar më datë 9 nëntor.