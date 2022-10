Dëmtohet në këmbën tjetër, zbulohet sa ditë mund të mungojë Maignan/ Rrezikon të humbasë Katar 2022

Nuk ka të ndalur tersi te Milan. I sapokthyer nga dëmtimi në këmbën e majtë, që e mori në ndeshjet e Nations League me Francën, portieri Mike Maignan ka marrë një tjetër lëndim.

Portieri i “Djallit” u dëmtua në këmbën e djathtë këtë të mërkurë, ndërsa po stërvitej me ekipin e Piolit.

Me këto probleme nga Italia raportohet se me shumë mundësi portieri nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në Kupën e Botës Katar 2022.