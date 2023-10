Derbi dhe duel kryesuesish, çfarë prodhoi java e tetë në Kosovë

Kampioni aktual Ballkani fitoi përballë Llapit në ndeshjen kryesore e luajtur në Therandë, mes dy liderëve aktual. Djemtë e Ilir Dajës triumfuan 2-1 duke e lënë skuadrën nga Podujeva tri pikë prapa në pozitën e dytë.

Kjo ishte fitore shumë e rëndësishme për faktin se të enjten Ballkani luan ndeshjen e dytë të fazës së grupeve në Conference League. Përballë kroatëve të Dinamos së Zagrebit, ndeshje e cila transmetohet në Supersport 2 (18:45).

Fitore shënoi edhe Malisheva në Prizren kundër Lirisë. Edhe pse me një lojtar më pak, mysafirët arritën epërsinë sa ishin me 11 futbollistë. Pas golit ata u mbrojtën mire dhe u kthyen në shtëpi me pikë të plota.

Me këtë rezultat Malisheva është përkohësisht në pozitën e katërt me 12 pikë. Kurse Liria është në vendin e parafundit me vetëm 6 pikë.

Në “Derbin e Anamoravës” mes Dritës dhe Gjilanit, ishte skuadra e kaltër që triumfoi 2-0. Dy gola në dy pjesë i mundësuan Dritës suksesin e radhës ku tashmë duket që ka gjetur ritmin dhe vazhdueshmërinë e kërkuar.

Dhe është vetëm katër pikë prapa liderit aktual Ballkanit, skuadër me të cilën edicionin e kaluar luftoi deri në fund për titullin e kampionit. Gjilani, në anën tjetër, është në pozitën e shtatë me shtatë pikë.

Dukagjini dhe Feronikeli 74’ ndanë pikët dhe u kënaqën me një barazim 1-1, rezultat ky më i favorshëm për skuadrën nga Drenasi. Dukagjini barazon për herë të dytë në po aq javë dhe zbret në pozitën e gjashtë, kurse Feronikeli që ishte në udhëtim vazhdon të arrijë rezultate të mira.

Në kërkim të largimit nga zona e ftohtë ku është në pozitën e tetë me po aq pikë sa Gjilani, por me një ndeshje më shumë.

Takimi përmbyllës i kësaj jave do të zhvillohet sot (e hëne) në orën 15:00 mes Fushë Kosovës dhe Prishtinës. Fushë Kosova, me vetëm një pikë, ka nevojë për fitore për të ngushtuar dallimin në pikë me Lirinë dhe Feronikelin 74’.

Prishtina kërkon suksesin e radhës që do të sillte parakalimin ndaj Malishevës në renditje.