Derbi, “ilaçi” i Partizanit dhe kriza e Tiranës

Partizani arriti që të fitojë me përmbysje derbin e kryeqytetit, duke harruar në një farë mënyre ecurinë jo pozitive.

Orges Shehi triumfoi në derbin e parë si pjesë e “demave” ndaj ish-skuadrës së tij, duke ruajtur dhe vendin e dytë me Partizanin që do synojë që deri në fund të ruajë pozitën aktuale, në mënyrë që të jetë i favorizuar për në gjysmëfinale.

Derbi duket se është gjithnjë një “ilaç” i mirë për skuadrat e kryeqytetit, e në rastin konkret Partizanin që mendon i qetë për Kupën e Shqipërisë tani ku do të ndeshet me Kukësin. Nëse tek “të kuqtë” situata është stabilizuar, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Tiranën.

Bardheblutë e shohin vendin e katërt të rrezikuar tashmë, pasi ndjejnë presionin e Dinamos dhe Skënderbeut.

Të dyja këto skuadra do të luajnë në mesjavë ndeshjen e prapambetur dhe nëse ndonjëra prej tyre do të marrë fitoren atëherë Tirana do të humbiste vendin e fundit të “Final 4”.

Me vetëm 1 fitore në 5 ndeshjet e fundit në kampionat, nënkampionët në fuqi do të kërkojnë patjetër kthesën me Laçin, ndonëse fillimisht do të luajnë me Teutën çerekfinalen e parë të Kupës së Shqipërisë.