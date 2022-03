Derbi që vlen shumë, Milan-Inter, “luftë” nervash në “San Siro”

Luhet ndeshja e parë gjysmëfinale e Kupës së Italisë, Milan-Inter, sfidë që do të transmetohet nga SuperSport në orën 21:00. Milani dhe Interi janë në një kryqëzim rrugësh, që mund të vlejë një sezon të tërë, sepse rezultati i mbrëmjes së sotme në “San Siro” pa dyshim do të ndikojë edhe në kampionat.

Kuqezinjtë duan të përsërisin veten pas fitores së tri javëve më parë me dygolëshin e Giroud, ndërsa zikaltrit janë të etur për hakmarrje. Do të jetë një çështje nervash me dy skuadrat që kanë ngadalësuar garën e kampionatit dhe kanë nevojë për një shtysë të re. Një bonus vendimtar, që mund të vijë sonte.

Një derbi në 360°, por edhe Napoli është shumë i interesuar, sepse një humbje mund të ketë pasoja të rëndësishme, siç ka ndodhur me zikaltrit në tri javët e fundit. Një ndeshje që mund t’i japë drejtim edhe garës së titullit, sepse pakkush, për momentin, mendon për finalen e Kupës së Italisë.

Ndeshja e kthimit do të luhet më 20 prill. Pra, të gjitha energjitë janë të përqendruara në një duel që, për momentin, ka shumë ngarkesë psikologjike.