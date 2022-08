Derbi shqiptarësh në Kroaci, Çokaj e Karrica gola fantastikë, Tuci asist (pamjet)

Derbi shqiptarësh në javën e katër të Ligës së Parë të Kroacisë. Në sfidën mes Lokomtivës së Zagrebit dhe Rijekës (3-1) u aktivizuan plot pesë futbollistë shqiptarë titullarë: tre në radhët e vendësve (Mersinaj, Smakaj, Çokaj) dhe dy në formacionin mik (Karrica dhe Selahi).

Pjesa e parë u mbyll me epërsinë e Lokomotivës 2-1, teksa golin e dytë për vendësit e realizoi Enis Çokaj pas një kundërsulmi të shpejtë, i përmbyllur me finalizimin perfekt të shqiptarit (më herët kishte shënuar Gorican.

Lokomotiva 2-0 Rijeka (19′)

Lokomotiva doubles the lead just 5 minutes after the first one. This time is Enis Cokaj with a nice strike. Another assist by Kulenović! pic.twitter.com/xsZBNDmqGW

