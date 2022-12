Deschamps dhe Giroud në një mendje: Shijojmë momentin dhe fitojmë trofeun!

Katër vite pas Kupës së Botës në Rusi, Franca është sërish në finalen e një kampionati Botëror teksa kanë si objektiv titullin e dytë radhazi, diçka që nuk përsëritet prej 60-viteve kur Brazili fitonte dy Botërorë radhazi në vitet 1958-1962. “Gjelat” ia dolën me sukses edhe në gjysmëfinalen përballë Marokut teksa pas sfidës trajneri Didier Deschamps theksoi se është koha që të besuarit e tij të shijojnë momentin dhe të synojnë të dielën përballë Argjentinës trofeun më të lakmuar.

“Të dielën ne do të kërkojmë titullin, ndërsa është koha për të shijuar këto ditë që na ndajnë nga finalja e madhe. Ja përsëris gjithë kohës stafit dhe lojtarëve rëndësinë për të shijuar momentin dhe të vlerësojnë gjithçka kanë arritur. Për katër ditë ne do të jemi në finale dhe do të luajmë për ta fituar atë”, u shpreh Deschamps.

Në të njëjtën linjë me trajnerin është edhe sulmuesi Olivier Giroud, i cili theksoi se në karrierën e tij ka mësuar të fitojë nga gabimet e mëparshme dhe se ndihet krenar që përfaqëson ëndrrën e të gjithë kombit të tij,

“Në jetë asnjëherë nuk humbet, thjesht ato gabime të bëjnë të mësosh. Duhet t’i përdorësh gabimet për të arritur më pas objektivat dhe gjëja më e rëndësishme është kur sheh shkëlqimin në sytë e njerëzve kur ata janë duke festuar arritje të tilla. I gjithë kombi është me ne, ndjehem krenar dhe është një ëndërr e kthyer në realitet. Tani le të fitojmë edhe një tjetër titull”, tha Giroud.