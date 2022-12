Dështimi në Katar, Gjermania i “shkel” syrin ish-trajnerit të Chelsea-t

Gjermania dështoi në Botërorin Katar 2022, me 4 herë kampionët e botës të cilët u eliminuan në fazën e grupeve.

Një rezultat i tillë, ka vendosur në dyshim të ardhmen e trajnerit Hansi Flick dhe pse ky i fundit nuk la përshtypjen se mund të tërhiqej nga ky post.

Tani “topi” kalon nga Federata Gjermane e Futbollit dhe mediet gjermane bëjnë me dije se Flick do të shkarkohet dhe vendin e tij do ta marrë Thomas Tuchel.

Ish-trajneri i Chelsea-t është i papunë nga 7 shtatori i këtij viti dhe në Gjermani janë të bindur se 49-vjeçari është gati të pranojë ofertën dhe të nisë një epokë të re.