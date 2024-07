Dështoi të fitonte “Euro 2024”, merret vendimi për Southgate

Gareth Southgate nuk është më trajner i Anglisë. Përmes një njoftimi zyrtarë, federate britanike ka konfirmuar se trajneri 53-vjeçar nuk do të jetë më trajneri i “Tre Luanëve”. Në 8 vitet që drejtoi kombëtaren angleze, Southgate e dërgoi dy herë në finalet e Kampionatit Europian Anglinë, por pa arritur që të marrë trofeun.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.

— England (@England) July 16, 2024