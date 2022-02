Devolli: Qarkullim topi dhe presing, vetëm kështu e mposhtim Partizanin

Dinamo është gati për derbin me Partizanin. Ekipi i Bledar Devollit ka nevojë për pikë dhe do të synojë triumfin e parë sezonal përballë “Demave”. Kjo sfidë do të luhet të premten (19:45) në “Elbasan Arena”.

Trajneri i Dinamos, Bledar Devolli foli rreth këtij takimi në konferencën për shtypin, aty ku vuri theksin te qarkullimi i topit dhe presingu ndaj kundërshtarit.

SITUATA – “Kjo javë ka qenë e mirë, kemi punuar dhe kemi qëndruar afër, sepse kemi nevojë. Kemi qenë javë e mirë nga ana psikologjike, gjë që është shumë e rëndësishme në një ndeshje të vështirë si kjo kundër Partizanit. Kampionati është bërë shumë i egër, nesër na pret një betejë e vërtetë, por jemi gati”.

DINAMO – “E kam thënë që ekipi është shumë i mirë. Mua më pëlqen ekipi. Nga ndeshja e parë me Partizanin deri tek ndeshja me Teutën, ekipi ka pasur ngritje. Shkojmë në zonë dhe krijojmë raste, kjo më bën optimist”.

LOJTARËT – “I kemi të gjithë përveç Sofranac dhe Simonit të dëmtuar. Pjesa tjetër është. Ekipi është 25 veta, kemi nevojë për të gjithë”.

TAKTIKA – ”Nuk më pëlqen të rri mbrapa, unë jam trajner që dua ta mbajmë topin sa më shumë në zotërim. Duke e bërë këtë kemi vetëm të mira, nesër duam të krijojmë raste dhe gola. Strategjia? Mbajtja e topit dhe presing ndaj kundërshtarit kur ka topin. Këto gjëra do kërkojmë deri në fund të kampionatit”.

OBJEKTIVI – “Shpresojmë të kemi fat nesër dhe të vijë fitorja e parë edhe për mua si trajner, por dhe kundër Partizanit”.