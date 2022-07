Di Maria shuan dilemat, mbërrin në Torino, gati për aventurën italiane

Numërimit mbrapsht po i vjen fundi: Angel Di Maria po përgatitet të bëhet lojtar i Juventusit. Argjentinasi, i cili ka karrierë të pasur me skuadra të mëdha si Real Madrid, Manchester United dhe PSG, ka mbërritur në Itali dhe është gati të nisë zyrtarisht aventurën e re me ngjyrat bardhezi.

Avioni me me të cilin ka udhëtuar 34-vjeçari dhe bashkëshortja e tij u ul në Torino Caselle rreth orës 22:30. Ai u prit nga menaxheri i “Zonjës së Vjetër” Matteo Fabris. Më pas Di Maria u largua nga aeroporti me një makinë të shoqëruar nga një makinë policie.

#Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorrow morning he’ll undergo his medical at Juventus 🛬⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/LredE9e6TG — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 7, 2022