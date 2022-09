Diagnoza surprizon Osimhen, sulmuesi i Napolit në telashe

Lajme aspak ppozitive nga infermieria për Napolin. Sulmuesi Victor Osimhen që u dëmtua në sfidën e mesjavës ndaj Liverpool, do të mungojë për të paktën shtatë ndeshjet e radhës. Në fakt, nigeriani u shpreh se dëmtimi nuk ishte serioz dhe se shumë shpejt do të rikthehej në fushat e blerta, por rezultatet e analizave kanë dhënë një tjetër version e tashmë ai që do të vuajë pasojat do të jetë trajneri Luciano Spalleti që duhet të ndërtojë një formëcion pa lojtarin kryesor.

Osimhen pritet të humbasë sfidat me Spezian, Milan, Torino, Cremonese e Bologna në Serie A ndërsa në Champions nuk do të jetë në përballjet ndaj Rangers dhe Ajax.

Ky sezon kishte nisur mirë për Osimhen që në harkun e pesë ndeshjeve në kampiona regjstroi dy gola dhe një asist, megjithatë fati nuk është në anën e 23-vjeçarit që penalizon veten dhe skuadrën. Nga ana tjetër, tashmë Spalleti pritet t’i besojë ofensivën, Giovanni Simeones.