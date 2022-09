Diçka që nuk kishte ndodhur në 40 vjet, Barça shokon tifozët me vendimin për fanellat e sezonit të ri

Barcelona ka marrë një vendim të guximshëm për fanellat dhe kjo do të tronditë shumë tifozë të katalanasve. Sipas raportimeve nga Spanja sezonin e ardhshëm, 2023-2024, Barça do të luajë me fanella të bardha!

Ndonëse nuk dihet se cili do jetë reagimi i tifozëve të katalanasve, duke ditur se ngjyra e bardhë është e rivalëve të përjetshëm, Real Madrid, por kjo gjë tani është vendosur në bordin e klubit.

Kryesori që ka dashur këtë fanellë raportohet se ka qenë presidenti Joan Laporta.