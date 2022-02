Diego Forlan merr vendim e papritur, i kthehet futbollit të luajtur

Diego Forlan “pendohet” për zgjedhjen që bëri dy vite e gjysmë më parë. Ish-sulmuesi i disa skuadrave të mëdha si Manchester United, Atletico Madridt dhe Inter, ka vendosur t’i kthehet futbollit të luajtur, por jo në nivelin profesional.

Tashmë 42 vjeç, do të garojë në Ligën tradicionale të Sporteve Universitare (LUD) të Uruguait. Forlan do t’i bashkohet Old Boys & Old Girls Club në kategorinë mbi 40 vjeç.

I themeluar në vitin 1914, misioni i këtij kompeticioni është “të kontribuojë në edukimin e studentëve të universitetit drejt jetës dhe shoqërisë përmes garave sportive amatore”.

“Ideja është të argëtohemi dhe të ndajmë momente me miqtë. Nuk kam luajtur futboll që nga ndeshja ime e lamtumirës”, deklaroi Forlan.

Ajo ndeshje të cilës i referohet Forlan, luajt në stadiumin “Centenario” në Montevideo, më 29 dhjetor 2019, dhe përfundoi me një barazim 6-6 midis miqve të Forlanit dhe përfaqësueses uruguaiane.

Pas tërheqjes nga futbolli, Forlán e filloi karrierën e tij si trajner dhe mori drejtimin e Peñarolit dhe Atenas SAD, klub nga i cili u largua në shtator 2021.