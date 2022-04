Dilema mes Pochetinos dhe Ten Hag, legjenda e United zbulon preferencën

Nuk është më një sekret që në sezonin pasardhës, Manchester United do të ketë një trajner të ri, pasi ai aktuali, Ralf Rangnick do të marrë rolin e këshilltarit të klubit. Drejtuesit e Djajve të Kuq kanë shkurtuar listën e kandidatëve dhe janë në dilemë mes Mauricio Pochetinos të PSG dhe Erik Ten Hag të Ajax. Së fundmi, një mendim rreth atij që duhet të jetë tekniku i ardhshëm i United e ka dhënë edhe legjenda Wayne Rooney. Ish-sulmuesi mbështet Pochetinon duke arsyetuar se argjentinasi e njeh mirë Premier League pasi më parë ka qenë në krye të Tottenham, madje vlerëson punën e 50-vjeçarit edhe te Southampton.

“Unë mendoj se Pochetino e ka treguar veten në Premier League, e njeh shumë mirë kampionatin. Me Tottenham i dha mundësinë lojtarëve të rinj, ashtu siç bëri edhe me Southampton. Nëse do të zgjidhja mes Pochetino dhe Ten Hag, atëherë do të preferoja argjentinasin. Por, atij i duhet dhënë kohë sepse trajnerët e kanë të nevojshme kohën për të nxjerrë në pah potencialin e skuadrës”, u shpreh Rooney.

Megjithatë, pavarësisht mendimit të ish-sulmuesit, duket se në garën mes Pochetinos dhe Ten Hag, holandezi është në avantazh dhe shihet si ideali nga drejtuesit e Manchester United për të nisur një cikël të ri.