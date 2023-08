Dinamo bëhet me portier të ri, zyrtarizon një kampion mes shtyllave

Dinamo e sezonit të ri po merr formë gjithnjë e më shumë teksa organika e trajnerit Luigi Di Biagio është duke u kompletuar ditë pas dite. Së fundmi, Dinamo ka zyrtarizuar marrëveshjen me portierin Bekim Rexhepi. Ky i fundit ishte pa skuadër pasi mbylli bashkëpunimin me Partizanin, klub me të cilin sezonin e fundit u shpall kampion.

Megjithatë, tashmë 26-vjeçari bëhet gati për aventurën e re dhe për skuadrën e tretë në Shqipëri pas eksperiencave të mëparshme me Skënderbeun, Partizanin dhe tashmë Dinamo.

Njoftimi i Dinamos:

Bekim Rexhepi vishet Blu!

Portieri kampion i Shqipërisë do të vijojë karrierën me fanellën e Dinamos.

Në kampionatin tonë, portieri 26-vjeçar ka debutuar fillimisht me ekipin e Skënderbeut, ku erdhi si huazim nga Shkëndija e Tetovës ndërsa në sezonin e kaluar ishte pjesë e ekipit të Partizanit.

FC Dinamo i uron suksese Rexhepit me fanellën e tij të re.