Dinamo “ngec” në transfertë, ish-i Tiranës i heq fitoren në minutat shtesë

Pas disfatës së thellë 1-5 në kryeqytet ndaj Flamurtarit, Dinamo “ngec” sërish. Këtë herë në transfertë ndaj Korabit, me dinamovitët që nuk shkuan më shumë se barazimi 2-2. Skuadra e drejtuar nga trajneri Nevil Dede kaloi e para në avantazh me anë të brazilianit Denisson ndërsa vendasit reaguan në limitet e pjesës së parë me anë të golit të Kekos.

Megjithatë, në fraksionin e dytë, Dinamo pati forcën e duhur për të shënuar sërish dhe në minutën e 57-të morën avantazhin me anë të Preloshit. 10 minuta më pas Mziu la Korabin në inferioritet numerik dhe u duk sikur Dinamo e siguroi fitoren, por në ninutat shtesë, ish-lojtari i Tiranës, Mario Beshiraj ndëshkoi Blutë duke i hequr fitoren. Pas këtij barazimi, Dinamo mbetet në vendin e dytë me 15 pikë, ndërsa Korabi mban vendin e tretë me 13 pikë.

Ndërkohë, ndeshja tjetër e Kategorisë së Parë ajo mes Luzit dhe Tomorit u mbyll me fitoren e vendasve me rezultatin 2-0. Golat për vendasit i shënoi Hima dhe Ferraj teksa pas këtij suksesi, Luzi ngjitet në vend të pestë me 12 pikë, ndërsa Tomori është i parafundit me vetëm pesë pikë.