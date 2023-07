Dinamo nis përgatitjet për sezonin e ri, zbresin në fushë edhe blerjet e reja

Dinamo do të nisë të hënën përgatitjet për sezonin e ri futbollistik. Pas një sërë diskutimesh në ditët e fundit, drejtuesit dinamovit kanë vendosur të konfirmojnë në pankinë edhe për sezonin e ardhshëm trajnerin Dritan Mehmeti.

“Blutë” e kryeqytetit siguruan rikthimin në elitë nën drejtimin e 43-vjeçarit dhe i besojnë sërish projektin e klubit edhe në Superiore. Jo vetëm konfirmimi i Mehmetit, por edhe transferimet e reja të merkatos së verës do të zbresin të hënën për përgatitjet e sezonit të ri me 18-herë kampionët e Shqipërisë.

Duke filluar që nga rikthimi nga huazimi 1-vjeçar i Albion Markut, i cili sezonin e kaluar e kaloi tek Teuta. Nuk do të mungojë as prania e blerjeve të rëndësishme të verës, si Rustem Hoxha që vjen pas një eksperience 2-vjeçare tek Ballkani, Loran i Bylisit që mbylli një sezon shumë pozitiv me mallakastriotët në krahun e majtë të mbrojtjes, ndërkohë që surpriza e madhe për repartin defensiv është Jocelin Behiratche, që pasi përfundoi aventurën me Tiranën ka zgjedhur rivalët e kryeqytetit. 23-vjeçari u aktivizua për tre sezone me fanellën bardheblu dhe numëron 73 paraqitje dhe një titull kampion, ndërsa e ka joshur oferta për të kaluar tek Dinamo.

Afrimi i vetëm deri më tani në repartin e sulmit është ai i Luis Kaçorrit. 25-vjeçari i lindur në Itali zhvilloi një sezon të mirë në Adush Muça, ku realizoi dhe 6 gola, ndërsa bëhet gati për eksperiencën me Dinamon, teksa do të marrë pjesë që në ditën e parë të përgatitjeve për edicionin 2023-24.

Ndryshe nga klubet e tjera të Superiores, Dinamo po punon me shumë kujdes në merkato dhe do t’i shohë me qetësi zgjedhjet e reja që do të përforconin edhe më shumë organikën e Dritan Mehmetit.