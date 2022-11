Dinamo rikthehet te fitorja dhe merr kryesimin, Tërbuni mposht Lushnjen në shtëpi

Pas dy ndeshjeve pa fitore, Dinamo rikthehet të marrë tre pikët e plota teksa në transfertë mposhtën Besën me rezultatin 0-2. Kryeqytetasit iu falën dy golave nga Denisson dhe Taulant Marku. I pari që shënoi ishte braziliani në minutën e 43-të të pjesës së parë me penallti, ndërsa në të dytën, Marku realizoi në të 58-tën golin e sigurisë.

Ndërkohë, në të 70-tën, Dinamo mbeti me 10 lojtarë teksa Preloshi u ndëshkua me karton të kuq, por që në fund nuk ndikoi në lojë pasi Blutë e ruajtën avantazhin dhe morën fitoren. Pas këtij suksesi, Dinamo u ngjit në krye të klasifikimit me 21 pikë, ndërsa Besa mbetet në vendin e tretë me 15 pikë. Nga ana tjetër, Lushnja mbetet në pozita të rënduara. Verdhejeshilët u mposhtën edhe në shtëpi me rezultatin 0-1 nga Tërbuni.

Golin vendimtar e realizoi Hysën në minutën e 28-të teksa pas kësaj fitoreje, pukjanët u ngjitën në vendin e katër me 15 pikë, ndërsa Lushnja mbetet në vendin e parafundit me nëntë pikë. Në ndeshjet e tjera, Tomori mposhti në transfertë Apoloninë me rezultatin 0-1, Turbina mposhti Orikun me rezultatin 2-1.