Dinamo zyrtarizon afrimin e radhës, vjen nga Kastrioti

Dinamo vazhdon të përforcohet në kuadër të sezonit të ri, me objektiv ringjitjen në Superiore. “Nëndetësja blu” ka zyrtarizuar firmën me Redon Danajn, që do të jetë pjesë e skuadrës kryeqytetase për tri sezonet e ardhshme.

“Sulmuesi 22-vjeçar është prezantuar ditën e sotme në ambientet e klubit blu, ku ka firmosur një kontratë që e mban të lidhur me skuadrën dinamovite deri në vitin 2025.

Më herët, Danaj ishte pjesë e ekipit të Besëlidhjes, ndërsa tek Dinamo vjen pas dakordësisë që drejtuesit tanë arritën me klubin e Kastriotit,” – shkruhet në njoftimin e Dinamos.