Disavantazhi i Vllaznisë, Kukësi më lart në përballjet direkte

Goli i Bruno Lulajt në “Loro Boriçi” në takimin që Kukësi e humbi ndaj Vllaznisë mund të ketë një peshë mjaft të madhe. Kukësi aktualisht e sheh veten në kuotë të barabartë pikësh me Vllazninë, por ndodhet në vendin e katërt. Sipas rregullores nëse dy skuadra kanë kuotë të barabartë pikësh, atëherë do të shihen ndeshjet direkte e nëse do të kemi sërish ekuilibër, sytë do të hidhen nga diferenca e golave të shënuar dghe atyre të pësuar në përballjet mes këtyre dy skuadrave.

Si Kukësi dhe Vllaznia janë në kuotë të barabartë pikësh e nëse dhe pas 36 javësh do të kenë të njëtin fat atëherë Kukësi do e mbyllte në vendin e katërt, kjo për shkak se ka shënuar në gol më tepër se shkodranët në takimet me ta. Kukësi ka fiuar një ndeshje 2-0, ndërsa Vllaznia triumfoi 2-1 në Shkodër në fazën e katërt, si dhe dy takime kanë përfudnuar barazim 1-1 dhe 0-0. Kukësi ka shënuar 4 herë në portën e kuqebluve, dnërsa shkodranët e kanë gjetur rrugën e rrjetës vetëm në tre raste, duke i lënë Kukësit avantazhin në ndeshjet direkte.

Megjithatë, Vllaznia e ka vetë në dorë fatin e saj, pasi do të luajë finalen e Kupës së Shqipërisë me Laçin e vendit të katërt mund të mos mjaftojë verilindorëve për të shkuar në Conference League edicionin e ardhshëm. Gara për biletat e Conference League pritet që të jetë mjaft e ashpër deri në fund, e mbetet për t’u parë se kush do të jenë skuadrat që do të shoqërojnë Tirannë dhe Laçin në arenën ndërkombëtare.