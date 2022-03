Disfata me Tiranën i kushton stolin Brdaric, Vllaznia shkarkon 47-vjeçarin. Ja kush e merr drejtimin!

Thomas Brdaric nuk është më trajner i Vllaznisë teksa humbja e fundit me Tiranën në shtëpi me rezultatin 1-2 duket se ka rezultuar fatale për teknikun kroato-gjerman. 47-vjeçari ishte emëruar në krye të shkodranëve më datë shtatë gusht të vitit 2020, teksa në sezonin e kaluar i shkoi shumë pranë titullit kampion, ndërsa në fund u mjaftua me trofeun e Kupës së Shqipërisë ku mposhti në finale Skënderbeun.

Në këtë sezon, drejtuesit kishin pritshmëri të larta dhe prisnin një skuadër në garë për titullin, mirëpo mungesa e vazhdimësisë në rezultate bënë që kuqeblutë të mbetet larg objektivit titull.

Kështu, pas edhe disfatës me një rival direkt si Tirana kryesuese, drejtuesit kanë menduar të mbyllin bashkëpunimin me Brdaric, ndërsa në komunikatën zyrtare të klubit bëhet e ditur se drejtimi i skuadrës do t’i kalojë Elvis Plorit, i cili tashmë do të vazhdojë punën teksa skuadra është në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë ku ndeshet me Partizanin dhe do të kërkojë të mbrojë fronin.