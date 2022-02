Disfata me Vorën “turbullon” ujërat në Sarandë, Butrinti shkarkon trajnerin

Humbja e fundit në transfertë me rezultatin 4-1 i ka kushtuar postin trajnerit të Butrintit, Artan Bano. Klubi sarandiot i Kategorisë së Parë ka marrë së fundmi vendimin për ta shkarkuar 56-vjeçarin me shumë eksperiencë, teksa skuadra aktualisht rrezikon rënien një nivel më poshtë duke qenë se renditet në vendin e 11 me 21 pikë të grumbulluara pas 19 javësh të luajtura.

Ndërkaq, në njoftimin e klubit të Butrintit theksohet se ekipi do të drejtohet nga 52-vjeçari Adriatik Faslliu.

Njoftimi i klubit të Butrintit: