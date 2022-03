Disiplina/ Dënohet Skënderbeu pas hedhjes së sendeve nga spektatorët, e pëson edhe Tirana me Partizanin

Komisioni i Disiplinës publikoi vendimet për javën e fundit në futbollin shqiptar. Bie në sy se katër skuadra të Superiores janë dënuar me gjobë dhe jo vetëm për shkak të sjelljes së gabuar të tifozerisë së tyre. Fjala është për Tiranën, Partizanin, Egnatian dhe Skënderbeun. Por, më rëndë e kanë pësuar korçarët, tifozeria e të cilëve goditi anësorin dhe bëri që ndeshje ndaj Dinamos të ndërpritej për disa minuta.

Kështu, Disiplina vendosi një pezullim prej katër ndeshjesh për tifozerinë e Skënderbeut, megjithatë pas shlyerjes së gjysmës së dënimit, atëherë do të aplikohet pezullimi me kusht dhe në rast përsëritje dënimi do të jetë më i rëndë. Nga ana tjetër, nuk mungojnë masat e marra edhe në nivelet më inferiore, por edhe në futbollin e moshave.

Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 11.03.2022