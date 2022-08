Ditë zyrtarizimesh te Sevilla, Isco dhe Telles “ndezin motorrët”

Isco Alarcon është zyrtarisht lojtari më i ri i Sevilla.

Mesfushori spanjoll u transferua si lojtar i lirë dhe u largua nga Real Madrid pas 9 sezonesh.

Në fjalët e para, Isco u shpreh i lumtur për këtë ndryshim dhe premtoi se Sevilla në këtë sezon do të luajë për trofe.

”Jam shumë i lumtur që jam këtu. Ishte momenti për të ndryshuar ambient. Mezi pres të luaj dhe të ndihmoj skuadrën në realizimin e objektivave. Do të luajmë për trofe”- deklaroi 30-vjeçari.

Ai do mbajë fanellën me numrin 22, ndërsa do të jetë eksperienca e katërt në La Liga pas, Valencia, Malaga dhe Real Madrid.

Pas spanjollin, u prezantua zyrtarisht edhe braziliani Alex Telles, i cili vjen në formë huazimi nga Manchester United.

Pasi bëri paraqitjen e tij të parë me klubin të shtunën në mbrëmje në ndeshjen e vlefshme për trofeun “Antonio Puerta” kundër Cadiz CF, Alex Telles u shpreh shumë i lumtur që do të luajë te Sevilla.

“Jam shumë i lumtur që jam në këtë klub të madh. Që në momentin e parë, kur më thanë se mund të transferohesha këtu, nuk e mendova dy herë. Jam gati për një javë kaq të rëndësishme, fillimin e La Liga, por edhe për të gjithë sezonin. Martial më tha gjëra të mira për klubin dhe qytetin, kështu që u binda akoma dhe më shumë dha ja ku jemi”- përfundoi Telles.

Braziliani do të luajë për herë të parë në La Liga, pas eksperiencave në Angli, Turqi, Itali, Brazil dhe Portugali.