Djokovic bie përballë Veselyt/ Medvedev i jep fund “Big4” dhe bëhet numri 1 i botës

Më shumë se dy vite pasi arriti në vendin e parë në renditjen e ATP-së për herë të pestë në karrierën e tij, Novak Djokovic ra këtë të enjte në çerekfinalen e ATP 500 në Dubai ndaj çekut Jiri Vesely dhe javën e ardhshme, të hënën, do t’ia dorëzojë fronin Daniil Medvedev.

Serbi humbi 6-4 dhe 7-6 (4) për të hequr dorë nga froni i tij. Ishte më 4 korrik 2011 kur Djokovic u ngjit në fronin e numrit 1 të botës për herë të parë. Që atëherë ai ka qenë fitues i pesë turneve, i fundit prej të cilëve nisi më 3 shkurt 2020.

Megjithatë, ai që do të fillojë mbretërimin e tij të hënën do të jetë Medvedev, i cili, me një nivel të lartë loje në muajt e fundit, ka përfituar në mënyrë perfekte edhe nga situata e vështirë e Djokovic për shkak të pandemisë dhe vaksinimit.

Kampioni rus, kampioni i ri i US Open, pasi mbylli Grand Slamin për ‘Nole’ dhe u shpall nënkampion disa javë më parë në Australian Open pas humbjes në finale kundër Rafael Nadal, do të bëhet tensti i 27-të të hënën, në historinë e ATP-së që kryeson renditjen dhe i dyti rus që e arrin këtë, pas Marat Safin.

Medvedev gjithashtu mbyll serinë e pandërprerë të “Big4” (me Roger Federer, Rafael Nadaj, Novak Djokovic dhe Andy Murray), në krye të renditjes, që nga ardhja e Roger Federer si numri 1 i botës më 2 shkurt 2004.