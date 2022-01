Djokovic fiton betejën e parë, serbët kanë frikë se arrestohet sërish

“Një vendim i paarsyeshëm”, me këto fjalë gjykatësja Kelly vendosi që Novak Djokovic mund të qëndrojë në territorin australian. Tenisti serb, në këtë fillim jave fitoi betejën e tij, duke lënë Park Hotel, ku e konsideronte veten si një të burgosur, duke bërë që të shpërthejë edhe festa e tifozëve serbë që ishin grumbulluar për çështjen e tij para hotelit në fjalë.

Por situata ende nuk është zgjidhur plotësisht, dhe Ministria e Emigracionit, mund të vendosë të ndalojë sërish kampionin e tenisit që shkoi në Melbourne për të tentuar trofeun e tij të 10-të të Australian Open. Vendimi përfundimtar i kësaj sage të gjatë, mund të vijë së shpejti, ndërkohë që Djokovic ndërkohë mund të kalojë një natë si njeri i lirë dhe nuk do ti duhet të kthehet në hotelin për refugjatë ku qëndroi për 4 ditë.

Vëllai i tij, Djorde ka deklaruar për mediat serbe, se autoritetet australiane duan ta arrestojnë sërish Djokovic, i cili po konsultohet me avokatët e tij. Sipas sentencës së gjykatës që doli në mëngjes, gjykatësja Kelly anuloi vendimin e Forcave Kufitare Australiane që kishin anuluar vizën e Djokovic.

Gjykatësja vendosi që tenistit t’i dorëzohej sërish pasaporta dhe sendet personale. Në arsyetimin e vendimit shkruhet: “Nëse Djokovic do të kishte patur më shumë kohë për t’u konsultuar me përfaqësuesit e tij ligjorë, do t’u ishte përgjigjur në mënyrë më të qartë autoriteteve kufitare.

Ndërkohë, pas këtij vendimi, kanë nisur të qarkullojnë edhe transkriptimet e marrjes në pyetje të Djokovic nga autoritetet doganore, në të cilat për të parën herë, tenisti i përgjigjet pyetjes, “A jeni i vaksinuar” me një jo. Një pyetje që qëndronte pa përgjigje prej një viti e gjysmë, pasi Djokovic i ishte përgjigjur gjithmonë pyetjeve të mediave në lidhje me këtë çështje, duke u fshehur pas së drejtës sipas tij për privatësi.