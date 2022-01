Djokovic peng? Ja si ia mbyll gojën serbit ministrja australiane

Tenisti numër një në botë, serbi Novak Djokovic, është i lirë të largohet nga hoteli ku po mbahet që nga e enjtja në qytetin e Melburnit. Ministrja e brendshme e Australisë, Karen Andrews, iu përgjigj akuzave të familjarëve të “Noles”, që pretendojnë se po mbahet peng, se ai mund të kthehet në çdo moment në vendin e origjinës.

Sondazh/ Sa besoni te agjencitë imobiliare?



Djokovic mbërriti në Melburn të mërkurën, pasi organizatorët e Australian Open e kishin përjashtuar nga detyrimi për të treguar nëse ishte vaksinuar, por autoritet vendëse po e mbajnë në një hotel pasi kanë vendosur të mos lejojnë hyrjen e tij në Australi në kundërshtim me protokollin shëndetësor.

“Z. Djokovic nuk mbahet peng në Australi, ai është i lirë të largohet në çdo kohë, mjafton të dëshirojë ta bëjë këtë dhe forcat kufitare me siguri do ta ndihmojnë,” – tha ministrja Andrews në një intervistë me transmetuesin publik australian ABC.

Komenti vjen pasi Ministria e Jashtme e Serbisë i paraqiti të enjten një protestë formale ambasadorit australian në Serbi, Daniel Emery, për “trajtimin e pahijshëm” që tenisti po merr në Melburn.