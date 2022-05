“Do doja të punoja me ty”/ Jo vetëm Interi, një tjetër klub italian kërkon argjentinasin

Lista e klubeve që po tentojnë një marrëveshje me Paulo Dybala është e gjatë. Interi është një mundësi konkrete për lojtarin argjentinas, i cili do të largohet me parametra zero nga Juventusi në fund të sezonit.

Interesim ka edhe nga Premier League e La Liga. Manchester United, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Barcelona dhe Sevilla, por jo vetëm. Corriere dello Sport shkruan se në garë për 28-vjeçarin argjentinas ndodhet edhe Roma.

“Je futbollist i madh, do më pëlqente shumë të stërvitja një si ty”, iu drejtua lojtarit latin Jose Mourinho pas ndeshjes së fundit Roma-Juventus në “Olimpico”, ndërkohë që agjenti i Dybala ka programuar një takim me Thiago Pinto, drejtorin sportiv të klubit kryeqytetas.

Roma e tundon jo pak, pasi Dybala nuk do largohej nga Italia dhe do ishte në qendër të projektit tek ekipi verdhekuq, por më parë duhet dëgjuar oferta nga kryeqyteti.