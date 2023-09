Dorëhiqet nga federata spanjolle, Rubiales: Do mbroj nderin tim, jam i pafajshëm!

Në mbrëmje e së dielës, Luis Rubiales dha dorëheqjen si president i Federatës Spanjolle të Futbollit (RFEF) pas skandalit për puthjen e Hermoso.

Ndërsa ka reaguar në rrjetet sociale pas këtij vendimi, Rubiales theksoi se është “i pafajshëm”.

“Do të mbroj nderin tim. Do të mbroj pafajësinë time. Kam besim te e ardhmja. Kam besim te e vërteta”,-shkruan ai.

Letra e dorëheqjes së Rubiales:

“Mirëmbrëma

Sot në orën 21:30 i përcolla Presidentit të përkohshëm, Z. Pedro Rocha, dorëheqjen time nga posti i Presidentit të RFEF. Po ashtu ju njoftova se të njëjtën gjë kam bërë edhe me postin tim në UEFA, që të zëvendësohet pozicioni im në Zëvendës Presidencë. Pas pezullimit të shpejtë të kryer nga FIFA, përveç pjesës tjetër të procesit të hapur ndaj meje, është evidente se nuk do të mund të kthehem në vendin tim. Këmbëngulja nuk do të sjellë asnjë kontribut pozitiv, as për Federatën, as për futbollin spanjoll. Ndër të tjera, sepse ka fuqi de facto që do të pengojnë kthimin tim.

Është menaxhimi i ekipit tim dhe mbi të gjitha lumturia që ndjej për privilegjin e madh të këtyre më shumë se 5 viteve në krye të RFEF. Nuk dua që futbolli spanjoll të dëmtohet nga gjithë kjo fushatë disproporcionale dhe mbi të gjitha e marr këtë vendim pasi jam siguruar që largimi im do të kontribuojë në stabilitetin që do të lejojë Evropën dhe Afrikën të qëndrojnë të bashkuar në ëndrrën e vitit 2030, e cila do të na lejojë të sjellim në vendin tonë kompeticionin më të madh në botë.

Më duhet të shikoj përpara, të shikoj të ardhmen. Tani ka diçka që më pushton fort. Unë kam besim në të vërtetën dhe do të bëj gjithçka që kam në dorë për të fituar. Vajzat e mia, familja ime dhe njerëzit që më duan kanë vuajtur pasojat e persekutimit të tepruar, si dhe të shumë gënjeshtrave, por është gjithashtu e vërtetë që në rrugë, çdo ditë e më shumë, e vërteta mbizotëron.

Nga këtu u dërgoj të gjithë punëtorëve, asambleistëve, federatave dhe njerëzve të futbollit në përgjithësi, një përqafim të madh duke i uruar fat të mirë.

Faleminderit të gjithëve që më kanë mbështetur në këto momente.

Luis Manuel Rubiales Bejar”.