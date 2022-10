Dortmund-Bayern, Terzic dhe Nagelsmann zgjedhin “luftëtarët” e Der Klassiker

Dortmund-Bayern Munchen është dueli më i zjarrtë dhe prestigjioz në Bundesliga. Del Klassiker zhvillohet sot në orën 18:30, përballje që do transmetohet në SuperSport 2. Dy ekipet numërojnë nga 15 pikë, dy më pak se surprizat Union Berlin dhe Freiburg.

Julian Nagelsmann ka humbur shërbimet e Thomas Muller, teksa ka zgjedhur të aktivizojë Serge Gnabryn në majë të sulmit, i cili do të mbështet nga treshja Mane-Musiala-Sane në skemën 4-2-3-1.

Vendasit rreshtohen në fushë me modulin 4-3-3, me trajnerin Edin Terzic rigjen kapitenin Hummels dhe i përgjigjet kolegut Nagelsmann me treshen ofensive Malen-Moukoko-Brandt. Bayerni ka fituar tre takimet e fundit në “Signal Iduna Park”, stadium ku suksesi i fundit i Dortmundit në kampionat është regjistruar në tetorin e vitit 2019 (3-2).