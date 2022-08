Dortmund në hall për sulmin, verdhezinjtë synojnë një 34-vjeçar

Te Dortmund janë në kërkim të një sulmuesi. Problemet shëndetësore për Sebastian Haller, verdhezinjtë kërkojnë të përforcojnë repartin e avancuar dhe në orbitën e nënkampionëve të Gjermanisë është sulmuesi i Koln, Anthony Modeste. 34-vjeçar edhe pse në një moshë të madhe, edicionin e shkuar shkëlqeu me Koln, duke shënuar 20 gola në kampionat dhe në Kupën e Gjermansië, duke qenë tepër i rëndësishëm për skuadrën e tij.

“Sport 1” raporton se Dortmund e ka arritur marrëveshjen me sulmuesin francez, megjithatë bisedimet mbetet të hapura me klubin e tij, me të cilin nuk është gjetur gjuha e përbashkët. Modeste ka edhe një vit kontratë, e duke marrë në konsideratë edhe moshën e tij të madhe pretendimet nuk janë shumë të larta, me Koln që kërkon 4-5 milionë euro për ta lënë të lirë francezin.

Pas ndeshjes me Bayer Leverkusen ishte vetë drejtori sportiv i Dortmund, Sebastian Kehl, i cili tregoi se klubi po bën lëvizje konkrete për të afruar një sulmues, por Bundesliga ka nisur dhe koha pret për verdhezinjtë, të cilët duan sa më parë të mbyllin llogaritë e merkatos.

TESTONI NJOHURITË TUAJA RRETH PREMIER LEAGUE