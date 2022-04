Dortmundi “cinik” në merkato, arrin marrëveshjen me qendërmbrojtësin e Frieburgut

Borussia Dortmund vazhdon të bëjë lëvizje të zgjuara në merkato edhe pse zytarisht tregu i trabsferimeve hapet me 1 korrik. Drejtuesit verdhezi, pasi siguruan shërbimet e Sules, që nuk prani rinovimin me Bayernin, kanë bërë të tyrin edhe talentin e Frieburgut.

Sipas “SkySport Deutschland”, Borussia ka gjetur marrëveshjen me Nico Schlotterbeck, që pritet të përfitojë gati 3 milionë euro neto në sezon, ndërsa kostoja e kartonit mbetet për t’u vlerësuar.

Qendërmbrojtësi ka një vlerë tregu rreth 25 milionë euro, ndërsa kontrata aktuale me Frieburgun është e vlefshme edhe për sezonin tjetër. Drejtuesit e klubit aktual të talentit 22-vjeçar janë të detyruar të pranojnë ofertën e Dortmundit, për të mos e humbur pas një viti me parametër zero.