Dortmundi, “i dorëzuar” për “yllin” anglez, në verë transferohet te gjigantët e Europës

Borussia Dortmund ka nisur të përgatisë largimin e “yllit” të saj Jude Bellingham drejt Realit të Madridit Mesfushori anglez, i cili përveçse nga “Los Blancos” kërkohet edhe të mëdhatë e tjera në Evropë (p.sh. Liverpooli), konsiderohet një nga “xhevahirët” e merkatos.

Dortmundi që e di se do ta ketë të vështirë ta mbajë sezonin e ardhshëm, nda po përpiqet të arriojë një marrëveshje të leverdishme me gjigantët spanjollë.

Drejtuesit verdhezi po ndjekin të njëjtat hapa si me norvegjezin Haaland, që iu bashkua City-t. Transferimi i Bellingham do të kryhet për shumën e 100 milionë eurove.

Hans-Joachim Watzke, CEO i Borussias së Dortmundit, ka zbuluar se do të zhvillojnë bisedime me mesfushorin dhe familjen e tij pas përfundimit të Kupës së Botës. “Mendoj se sapo të përfundojë Kupa e Botës do të kemi një diskutim të përgjithshëm për atë që ai dëshiron vërtet. Me të, me prindërit e tij, me të cilët kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë. Dhe, sigurisht, me këshilltarin e tij,” tha Watzke për Bild TV.

Reali i Madridit synon ta mbyllë sa më parë rinovimin e mesfushës. Pas blerjes së Camavingas e më pas të Tchouaménit, anglezi do të ishte qershia mbi tortë për të kompletuar zëvendësimin e mesfushës legjendare të formuar nga Casemiro, Kroos dhe Modric.