Dortmundi në hije, Leipzigu e mposht thellë në “Signal Iduna Park”

“Në Signal Iduna Park” u zhvillua një tjetër sfidë shumë e rëndësishme për zonën Champions, ajo mes Borussias së Dortmundit dhe Leipzigut, që u mbyll me fitoren e thellë 1-4 të skuadrës mike, që me këtë sukses forcon pozitat në vendin e katërt me tri pikë më shumë se Frieburgu.

Laimer ndëshkoi dy herë rresht verdhezinjtë gjatë pjesës së parë, pikërisht në minutat 21’ dhe 30’, ndërsa në minutën e 58-të, Nkunku shënoi golin e 0-3 të Leipzigut. Por sfida kishte ende për të ofruar. Në minutat e mbetura futbollistët e Dortmundit nuk gjetën forca për të reaguar aq sa për të shmangur humbjen, pasi goli i Malen në të 84-tën u pasua nga finalizimi i Dani Olmos për rezultatin përfundimtar 1-4 .

Verdhezinjtë pavarësisht disfatës mbeten në vendin e dytë me 57 pikë, gjashtë më shumë se Leverkuseni dhe nëntë me pak se Bayerni, sigurisht nëse nuk do të ketë penalitet për gabimin teknik që bavarezët bënë në sfidën e fituar ndaj Frieburgut.