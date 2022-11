Drejtësi e vonuar për Palominon, humb mundësinë e pjesëmarrjes në Botëror

Më 5 korrik të këtij viti, mbrojtësi argjentinas i Atalantës, Jose Luis Palomino u pezullua pasi rezultoi pozitiv ndaj një substance që gjendej në kremra e spraj mjekimi dhe që atëherë është përballur me një mungesë të detyruar në fushat e futbollit.

Mbrojtësi argjentinas besonte plotësisht te pafajësia e tij dhe refuzoi paktin me prokurorinë Antidoping që kërkoi dy vite pezullim për të, teksa në seancën gjyqësore, Palomino rrëzoi brenda 40 minutash të gjithë akuzat ndaj tij.

Tani futbollisti mund t’i rikthehet aktivitetit normal futbollistik, teksa mbetet të verifikohet gjendja e tij fizike, por gjasat më të mëdha janë që të aktivizohet vetëm në muajin janar, kur të rinisë sërish kampionati.

Drejtësia u vendos, megjithatë me shumë kosto për Palominon, që jo vetëm qëndroi disa muaj larg fushave, por humbi shansin për të luajtur në Katar 2022 me Argjentinën, pasi fakti që nuk ka luajtur për disa muaj, ka bërë që trajneri Scaloni të mos e përfshijë as në listën paraprake.