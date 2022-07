Drejtuesit ukrainas u nisën për të transferuar Tolin, por ndryshuan mendje në stadium!

Tirana ka humbur shërbimet e Ennur Totres me fantazistin që siç paralajmëron SuperSport ka gjetur gjuhën e marrëveshjes për t’u transferuar në skuadrën ukrainase të Vorskla Poltavës, me të cilët ka firmosur një kontratë trevjeçare nga e cila do të përfitojë 180.000 euro në sezon plus bonuse. në javën e ardhshme, 25-vjeçari do të udhëtoje drejt Ukrainës për të nisur edhe zyrtarisht aventurën e re në karrierë.

Sakaq, në arkën e Tiranës do të shkojnë 250.000 euro plus 50 të tjera në formën e bonuseve. Por, historia për Totren mund të ishte ndryshe pasi në fakt fantazisti nuk ishte në fokusin e ukrainasve.

Këta të fundit kishin udhëtuar drejt Shqipërisë në fundin e sezonit të shkuar ndërsa kishin për synim të ndiqnin nga afër Ardit Tolin. Por, ishte pikërisht Totre ai që tërhoqi vëmendjen e drejtuesve të Vorsklas duke lënë në hije Tolin dhe tashmë është pikërisht futbollisti maqedonas që ka përfituar një kontratë.