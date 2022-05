Drita “bëhet me krahë”, një rinovim dhe një prurje e re për mbrojtjen

Pasi mbylli sezonin në vendin e dytë dhe dështoi në finalen e Kupës së Kosovës, Drita ka nisur merkaton për të përgatitur eliminatoret europiane, që pritet të nisin muajin e ardhshëm.

Klubi nga Gjilani vendosi të rinovojë kontratën me mbrojtësin e majtë Ilir Blakçorri, i cili është pjesë e ekipit prej 2019-ës dhe ka bindur të gjithë me paraqitjet e tij, ndaj do të mbajë veshur fanellën e”intelektualëve” edhe për dy sezonet e ardhshme.



Krahas Blakcorit, Drita ka kompletuar edhe krahun tjetër të mbrojtjes, pasi ka transferuar Besnik Krasniqin. Ky i fundit ka shumë eksperiencë edhe me skuadra të Superiores në Shqipëri, si Partizani, Teuta e Flamurtari, ndërsa në dy sezonet e fundit ka qenë pjesë e Prishtinës në Kosovë.