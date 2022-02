Drithërima në Laç, kurbinasit kualifikohen nga penalltitë

Një ndeshje e dominuar e gjitha nga ekipi i Laçit ishte kjo ndaj Egnatias për çerekfinalen e Kupës së Shqipërisë.

Kurbinasit morën kualifikimin falë penalltive, nga të cilat një u humb nga Vajkovski dhe një nga Mazrekaj, me Egnatian që humbi penalltitë nga Lila, Jackson dhe Magani.

Kështu ekipi i Laçit fitoi dy takimet me rezultatin 2-1, përballja e parë (1-1) dhe e dyta (1-0) nga realizimi i 3 penalltive nga kurbinasit, me Guindo, Ujkan dhe Deliun, teksa Egnatia shënoi vetëm dy me Krivanjevën dhe Krasniqin.

Kurbinasit kanë tentuar në shumë raste që të godisnin portën e Bruno Pujës, por ky i fundit ka qenë heroi i rrogozhinasve për plot 120 minuta.

Mazrekaj, Shehu, Zulfiu dhe Guindo kanë goditur disa herë në drejtim të portës së Egnatias, por asnjëri prej tyre nuk mundi të finalizonte. Teksa u deshën penalltitë, që të vendosej gjysmëfinalisti i këtij çifti.

Që nga minuta e 76’ ekipi i Rrogozhinës luajti me 10 lojtarë, pas marrjes së kartonit të dytë të verdhë nga ana Agberkpornu, megjithatë as kjo nuk mjaftoi që kurbinasit të mund të shënonin.

Deri më tani janë kualifikuar për në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, Teuta, Vllaznia, Laçi,ndërsa në orën 18:00 do të zhvillohet takimi mes Dinamos dhe Partizanit, që do të përcaktojë gjysmëfinalistin e fundit.

Penalltitë:

112’-Dëmtohet Duranski, ndërhyn stafi mjekësor, i cili e nxjerrë jashtë fushe, vendin e tij e merr Shyti.

111’- Vonoi lojën, portieri i Egnatias, Bruno Puja dënohet me karton të verdhë.

108’-Laçi vijon sulmin në portën e e Egnatias, Guindo tenton, por nuk arrin ta dërgojë topin në portë.

Nis pjesa e parë e shtesës në takimi e Kupës së Shqipërisë mes Laçit dhe Egnatias.

93’- Dëmtohet rëndë Allmuça, ndeshja ndërpritet për disa momente , më pas lojtari i Egnatias del nga fusha, pasi nuk është në gjendje të vazhdojë takimin.

76-‘ Agberkpornu hyn në lojë pa marrë sinjalizimin e arbitrit dhe për këtë arsye dënohet me karton të verdhë, i dyti për të në këtë ndeshje, duke marrë si pasojë karton të kuq dhe Egnatia ngel me 10 lojtarë në fushën e lojës.

70’-Zëvendësim te skuadra e Laçit, del jashtë Qato dhe vendon e tij e zë Ujka.

66’- Zëvendësim te skuadra e Egnatias, del Pedro vendin e tij e zë Magani, ndërsa më pas lë fushën Imerin dhe në lojë hyn Levendi.

60’- Pas një super sulmi nga ana e Laçit, Deliu bën një goditje të fortë në portën e Egnatias, por Puja bën sërish heroin dhe ndaj atë top.

57’-Shehu dënohet me karton të verdhë pas një ndërhyrje të gabuar ndaj Imerit, të cilin e ka dëmtuar dhe e ka lënë të shtrirë për pak momente në tokë.

55’-Në një duel me Imerin, Velkovski rrëzohet keq dhe i duhet ndihma mjekësore, duke ndalur për pak sekonda ndeshjen, por më pas ai ai del të vijojë lojën.

50’- Dëmtohet Mazrekaj, ndalet për disa sekonda ndeshja Laçi-Egnatia.

Nis pjesa e dytë e përballjes Laçi-Egnatia për çerekfinalen e Kupës së Shqipërisë.

45’-Në një tjetër aksion të Laçit, Vajkovski tenton goditje në distanca, por portieri Puja kthehet sërish në protagonist dhe ndal atë top.

43’ -Qato tenton një goditje nga distanca drejt qendrës së portës së Egnatia, por pritet shumë mirë nga portieri Puja.

34’- Pas një pasimi të Mazrekaj, Zulfiu tenton nga distanca dhe e çon topin shumë afër portës, duke rrezikuar Egnatian.

25’- Agberkpornu merr karton të verdhë pas një ndërhyrjeje të gabuar ndaj Zikos, duke u bëri pari lojtar i kësaj ndeshje që ndëshkohet.

11’- Zulfiu tenton të godasë në portën e Pujës, por portieri reagon shumë mirë dhe e ndalon atë top.

Nis ndeshja çerekfinale e Kupës së Shqipërisë mes Laçit dhe Egnatias

Formacionet zyrtare Laçi-Egnatia:

Laçi: Dajsinani, Roganovic, Ignjatovic, Velkovski, Ziko, Zulfij, Deliu, Shehu, Mazrekaj, Guindo, Qato. Trajner: Mirel Josa

Egnatia: Puja, Ymeralilaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuca, Majkell, Ademi, Imeri, Duranski, Jackson, Pedro. Trajner: Zekirija Ramadani.

Gjyqtarë: Orlando Kuka (kryesor), Egin Doda (asistent), Ani Koçiaj (asistent), Kridens Meta (i katërt).

VAR: Ardian Beqiraj, Dojando Myftari (as. VAR)