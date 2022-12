Drogba ngushëllon kapitenin e Anglisë: Do të të dhembë shumë, por do të kalojë!

Didier Drogba, ish-sulmuesi i Bregut të Fildishtë, dikur “ylli” i Chelsea-t, rezervoi këtë të diel fjalë inkurajuese për kapitenin e Anglisë, Harry Kane, i cili humbi një 11-metërsh në fundin e sfidës gjysmëfinale kundër Francës, që nëse do të realizohej do ta kishte çuar sfidën në shtesë.

“Do të të dhembë shumë, Harry Kane, por ti je një kapiten dhe lider i vërtetë. Më pëlqeu shumë mënyra se si luajtët gjatë Kupës së Botës, një shembull për sulmuesit që duan të mësojnë: shënoni, asistoni dhe udhëhiqni skuadrën. Do të duhet kohë, por kjo do t’ju bëjë më të fortë”, ka shkruar ish-futbollisti në rrjetin social Twitter, duke iu drejtuar 29-vjeçarit të Tottenhamit.

It will hurt @HKane but you are a true Captain and leader.

Really like the way you played during this World Cup, an exemple for strikers to watch: score, assist, hold and lead !!

It will take time to get over it but this will make you stronger!!! https://t.co/6PQacfgy5S

— Didier Drogba (@didierdrogba) December 11, 2022