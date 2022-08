“Dua pagë më të lartë”, Depay shton pretendimet ndaj Juventusit

Memphis Depay do të largohet nga Barcelona. Sulmuesi holandez po kërkohet me insistim nga Juventusi, që ka gati një kontratë me 6 milionë euro pagë sezonale.

GDS shkruan se agjenti i 27-vjeçarit ka rritur pretendimet dhe tani kërkon 7.5 milionë euro në sezon për sulmuesin, i cili pritet të shtojë teknikën, klasin dhe golat në ofensivën e Max Allegrit.

Depay është afër prishjes së kontratës me Barcelonën, ndërkohë që për ta bërë më të thjeshtë afrimin e tij, bardhezinjtë italianë janë gati të heqin dorë nga bonusi prej 2 milionë eurosh që katalanasit duhet të paguajnë për Pjanic.

Sulmuesi, i cili kërkon minuta për të qenë në formë të mirë në Botërorin e Katarit, shpreson që Juventusi të plotësojë sa më shpejt kërkesat e tij financiare për të nisur aventurën e parë në Itali.

