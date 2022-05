Duel i rëndësishëm në “Loro Boriçi”, Josa gati ta nisë me fitore

Vllaznia – Egnatia është një prej sfidave më të rendisishme të kësaj jave të 35-të në “Abissnet Superiore”.

Shkodranët, tashmë në vendin e pestë në renditje, prezantohen në këtë sfidë pas humbjes me Tiranën, ndërsa do të jetë dita e debutimit për trajnerin Mirel Josa. Europa ka dy rrugë për Vllazninë, por shkodranët kërkojnë të sigurojnë gjithçka nga kampionati.

Erdenis Gurishta do të jetë mungesa e parë e Josës, pasi mbrojtësi u ndëshkua me kartonin e kuq ndajë bardhebluve. Ironi e fatit apo jo, Vllaznia, të shtunën do të kërkojë fitoren e parë sezonale ndaj këtij kundërshtari, një mision i cili për vendasit është detyrim.

Në krahun tjetër, Egnatia ka nisur të mendoj për sfidën e Play-Off-it, pasi matematikisht nuk ka më asnjë shpresë për t’u larguar nga vendi i tetë. Katër humbje radhazi ndikuan drejtpërdrejtë duke “blinduar” këtë pozicion, por nga sfida e fundit me shkodranët, rrogozhinasit kanë “kujtime” të bukura, pas suksesit 3-0.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 34 73 2 Laçi 34 63 3 Partizani 34 52 4 Vllaznia 34 49 5 Kukësi 34 49 6 Teuta 34 46 7 Kastrioti 34 43 8 Egnatia 34 34 9 Skënderbeu 34 25 10 Dinamo 34 25

Në katër sfidat e fundit, jo vetëm katër disfata, por skuadra e Ramadanit ka festuar vetëm dy herë rrugën e rrjetës, ndërsa në pesë javët e fundit kanë vetëm tre pikë. Pavarësisht se në javët e fundit, Egnatia ka vuajtur mungesën e golit, rrogozhinasit në këtë edicion kanë treguar se e kanë mësuar formulën e golit në portën e shkodranëve, pasi në tre sfida kanë shënuar plotë 5 herë, fal dy barazimeve dhe një suksesi të plotë.

Vllaznia e mbylli sezonin pa asnjë fitore ndaj Tiranës, ndërsa në rast dështimi këtë fundjavë, do të mbyll sezonin gjithashtu pa asnjë fitore ndaj Egnatias, duke çuar në dy numrin e skuadrave që në këtë sezon nuk ka arritur të fitojë.