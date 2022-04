Duel në distancë për titullin, çfarë ofron kalendari për Man. City-n dhe Liverpoolin

Manchester City dhe Liverpool prodhuan 90 minuta spektakolare në “Etihad Stadium”, me ritëm të lartë, raste të shumta dhe plot 4 gola të shënuar, por në fund ndanë nga një pikë që nuk ndryshon asgjë në garën për titullin kampion.

Skuadra e Pep Guardiolës kryeson me 74 pikë, e ndjekur nga Liverpool me një më pak, teksa deri në fund kanë mbetur edhe 7 ndeshje dhe dy ekipet do të bëjnë një betejë në distancë për të vendosur fituesin e këtij sezoni.

Por çfarë ofron kalendari për të dy ekipet? Në letër duket se skuadra e Pep Guardiolës ka më shumë shanse të shkojë te titulli kampion për herë të dytë radhazi, ose për herë të katërt në 5 sezone e fundit.

Kjo pasi deri në fund të Prillit do të luajë me tre skuadra që garojnë për mbijetesë, si Brentford, Watford dhe Leeds United, ndërsa nga të 7 ndeshjet e mbetura, vetëm dy prej kundërshtarëve janë pjesë e 10-shes së parë të renditjes, West Hami dhe Wolvesi.

Jo kaq e lehtë rruga për Liverpoolin, që përveç të tjerave duhet të mendojë edhe për rikuperimin e një pike diferencë me “citizens”. Skuadra e drejtuar nga Jurgen Klopp do të rikthehet në kampionat me sfidën ndaj Manchester United dhe deri në fund të muajit do të përballet edhe me Everton e Newcastle.

Ndërkohë, në muajin maj e presin përballje si ato ndaj Tottenhamit, Aston Villës, Wolvesit e Southamptonit, skuadra që do të provojnë t’i hapin punë dhe t’i ndalin rrugëtimin drejt titullit.

Tre janë skuadrat që do të përballen me të dy ekipet në 7 javët e fundit dhe bëhet fjalë për Newcastle, Aston Villa e Wolves. E përbashkëta e këtyre ekipeve është që nuk kanë më objektiva në kampionat dhe luajnë lirshëm, ndaj do të provojnë të vendosin jo pak në garën për titullin kampion.

Kalendari: