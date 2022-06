Dueli europian i Shkëndijës, takimi ndaj rivalëve armenë do transmetohet në Supersport

Shkëndija e Tetovës e mbylli sezonin e fundit në Maqedoninë e Veriut në vend të tretë, duke prerë një biletë për në raundin e parë në Conference League.

Kuqezinjtë do të përballen me Aarat Yerevan (Armeni). Takimi i parë do të luhet më 7 korrik në “National Arena Toshe Proeski” të Shkupit, duke nisur prej orës 20:00.

Supersport do të transmetojë ekskluzivisht këtë sfidë për të gjithë tifozët e zjarrtë të katër herë kampionëve të Maqedonisë së Veriut.

Skuadra që do të kualifikohet në raundin e dytë, do të vendoset pas një jave në ndeshjen që do të luhet në kryeqytetin armen.