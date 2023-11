Durrësi me sytë nga boksi, të dielën zhvillohet edicioni i katërt i “Titans Fight”

Të dielën në mbrëmje, në qytetin e Durrësit do të organizohet edicioni i katërt i “Titans Fight”, që është pjesë e klubit shumësportësh, Teuta. Ashtu siç është bërë traditë tani në qytetin e Durrësit, në pallatin e sportit “Ramazan Njala” do të organizohet një mbrëmje e jashtëzakonshme, ku do të zhvillohen 14 duele; në Boks, Kick-boks dhe Muay Thai. Disa prej sportistëve më të mirë në vend si Luis Gjolena, Ardit Boriçi, Ergys Toçi, Mexhit Hysenaj, Graciano Shohi dhe Ardit Murja do të dhurojnë shumë emocione për publikun durrsak dhe jo vetëm.

Ndërkohë, nuk do të mungojnë dhe disa nga artistët më të dashur të momentit, si Luiz Ejlli dhe Shkurte Fejza. Një mbrëmje që është festive për Durrësin, por që në thelb ka bamirësinë, për shkak se të gjitha të ardhurat që do të grumbullohen nga biletat do të shkojnë për “Shtëpinë e Foshnjës” në Shkozet.

Një aktivitet i jashtëzakonshëm, ku nuk do të mungojë spektakli. Ky event do të vijë nga ora 18:00 të dielën në ekranin e SuperSport/Digitalb, për të sjellë pranë publikut një mbrëmje fantastike.