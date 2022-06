Dy brazilianë për sulmin/ Arsenali i dhuron një talent Artetës, detajet e operacionit

Marquinhos është vetëm 19 vjeç dhe luan si sulmues i djathtë. Lojtari brazilian është një prodhim i klubit të Sao Paulos, ndërkohë që verën e kaluar u bë pjesë e ekipit të parë.

Arsenali ka rënë prej kohësh në gjurmët e tij. Klubi londinez ia ka dalë të mbyllë akordin me klubin brazilian për shumën e 3.5 milionë eurove, me Marquinhos që do të nisë aventurën e parë europiane.

Sulmuesi i krahut do të firmosë kontratë deri në vitin 2027 me “Topçinjtë”. Marrëveshja mes palëve është finalizuar me sukses dhe tani pritet vetëm zyrtarizimi i kalimit të lojtarit nën urdhrat e Mikel Artetës.

Klubi londinez kërkon një tjetër lojtar brazilian për repartin ofensiv. Ai është Gabriel Jesus, i cili do të largohet nga Manchester City pas afrimit të Erling Haaland.