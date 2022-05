Feyenoord niset për në Shqipëri, Roma prezanton dhomën në “Air Albania”

Ethet e finales së Conference League të datës 25 maj kanë nisur të ndjehen gjithnjë e më shumë në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë. Stadiumi Air Albania dhe Tirana do të kthehen në epiqendrën e Europës, ndërsa pritet të mbërrijnë me qindra mijëra italianë dhe holandezë.

Ndërkaq, në përgatitjet e fundit janë edhe dy klubit me Feyenoord që në Twitter ka treguar se tashmë është nisur për në Tiranë.

Bags packed and off we go.

On our way to the #UECLfinal #RoadToTirana https://t.co/wKVHPDm8XA pic.twitter.com/ST3R0wlDec

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 24, 2022